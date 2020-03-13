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İspanya'da koronavirüs: Vaka sayısı 4 bine çıktı

İspanya'da koronavirüs: Vaka sayısı 4 bine çıktı
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İspanya'da resmi rakamlara göre, koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 90, vaka sayısı da 4 bine çıktı. Ülke genelinde vakaların en yaygın olduğu özerk bölge Madrid oldu. Ölenlerin sayısının 58 olduğu bölgede 2 binin üzerinde vaka bulunuyor.

Madrid özerk yönetiminin karantinaya alınması olasılığının yerel ve merkezi hükümetler tarafından görüşüldüğü belirtiliyor.

Koronavirüsün en yaygın olduğu İspanya'daki üçüncü özerk bölge olan, şimdiye kadar 300'den fazla vakanın çıktığı Katalonya'da, Barcelona'ya bağlı 4 belediye karantinaya alındı.

Seçimlerin ertelenmesi için görüşmeler yapılıyor

Yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı bu yerleşim yerlerine giriş ve çıkışlar durduruldu. Sadece gıda ürünlerinin girişine izin verilen bölgeye polis takviyesi yapıldı.

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