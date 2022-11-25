İspanya'da robot kuryeler görev başında

İspanya’nın Madrid bölgesine bağlı Alcobendas şehrinde market ve restoranlar tarafından kullanılmaya başlayan otonom ve elektrikli robotlar, alışveriş teslimatlarını gerçekleştiriyor.

Goggo firması tarafından geliştirilen araç sayesinde, internet üzerinden verilen siparişler, kapıya kadar robotlar tarafından ulaştırılıyor.

Saate 5 km hıza ulaşabilen robotların şarj süresi 5 ila 12 saat arasında değişiklik gösteriyor.

Müşterilerden Alejandro de Laverda, uygulamadan memnuniyetini dile getirirken, kullanımını çok rahat olduğunu belirtti.

Goggo Operasyon Direktörü Carlos Ortiz ise sipariş ve ürün çeşidine göre farklı robot türlerinin hizmet verdiğini belirtirken, robotların operasyon merkezinden yönlendirildiğini vurguladı.