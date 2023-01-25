İspanya, müttefik ülkelerle koordinasyon içerisinde Ukrayna'ya tank göndermeye hazır

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, müttefik ülkelerle koordinasyon içerisinde Ukrayna'ya Leopard tankı göndermeye hazır olduklarını söyledi.

Robles, İspanyol haber ajansı EFE'ye, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya göndereceğini açıklamasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

İspanya'nın, Rusya ile savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya askeri nitelikli her türlü malzemeyi gönderdiğini vurgulayan Robles, askeri malzemelerin gönderilmesinde koordinasyonun esas olduğunu, bunun tanklar için de geçerli olacağını kaydetti.

Savunma Bakanı, "İspanya, koordinasyonlu bir şekilde Leopard tanklarının sevkiyatı ve eğitimi ile ilgili gerekli her şeyi müttefiklerimizle halletmeye isteklidir." dedi.

Robles, hükümet olarak müttefik ülkelerle oluşturulan koordinasyon grubuyla temasa geçeceklerini aktardı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise dün Mecliste yaptığı konuşmada, "İspanya'nın Ukrayna'ya tank gönderebileceğini ancak bunun müttefik ülkelerle koordineli olması gerektiğini, Almanya'nın kararını ve ABD'nin tutumunu net bir şekilde görmek istediklerini" söylemişti.