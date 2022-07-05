İspanya Polisi, uyuşturucu kaçırmakta kullanılan insansız denizaltı yakaladı

İspanya Polisi, Fas'tan uyuşturucu kaçırılmasında kullanılan üç insansız denizaltı yakaladı.

İnsansız denizaltıların birinin 200 kiloya kadar yük taşıyabileceği belirtiliyor.

14 ay süren soruşturma sonucu, Cadiz, Malaga ve Barcelona'da sekiz kişi yakalandı.

Polis, denizaltıları yapıp, Avrupa genelindeki uyuşturucu kaçakçılarına sattıklarından şüphelenilen çetenin ele geçirildiğini bildirdi.

İspanyol Polisi, ilk kez insansız bir denizaltıya rastladıklarını açıkladı.

Polisin yazılı açıklamasında "Bu araçlar, uyuşturucu kaçakçılarının Cebelitarık Boğazı'ndan uzaktan çok miktarda narkotik madde taşıyabilmesini sağlayabilir" denildi.

İnsansız denizaltılardan birinin tamamen bitirildiği, ikisinin de hala inşa halinde olduğu kaydedildi. İnşa edilen denizaltıların kokain kaçırabilmesi için bir Fransız çeteye verileceğine inanılıyor.

Yetkililer ayrıca 24 kilo esrar, 157 bin euro nakit ve üç büyük insansız hava aracı ele geçirdi.

Navigasyon sistemleri bulunan insansız hava araçlarının, dünyanın herhangi bir yerindeki uyuşturucu kaçakçıları tarafından bir tabletle uçurulabilecek teknolojiye sahip oldukları belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında, bir baba ve oğlunun bulunduğu ve bunlardan birinin böyle karmaşık araçlar yapmaya gereken teknik bilgiye sahip bir helikopter pilotu olduğu kaydedildi.

Yetkililer çetenin, özellikle uyuşturucu kaçırılmasında kullanılabilecek hava, kara ve deniz araçları konusunda uzmanlaştığını söyledi. Ayrıca çete bu araçları Danimarka, İtalya, Fransa ve İspanya'daki çetelere satmakla suçlandı.

Kolombiya Ordusu da geçen aylarda, Orta Amerika'ya giden ve yarı suya batabilen bir araçta dört ton kokain ele geçirmişti.

İspanya, büyük miktarlarda esrar üreten Fas'a olan yakınlığı ve dünyada kokainin büyük çoğunluğunun üretildiği Güney Amerika'daki eski sömürgeleriyle yakın ilişkileri nedeniyle uyuşturucunun Avrupa'ya başlıca giriş noktalarından.

Avrupa ve Afrika'yı ayıran 15 kilometre genişliğindeki Cebelitarık Boğazı, uyuşturucu kaçakçılarının en gözde güzergahlarından. Geçen yıl Nisan ayında polis, boğazdan sürat tekneleriyle esrar kaçırmaya çalışan 100 çete üyesini yakalamıştı.