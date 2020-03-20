İspanya polisinden drone ile 'evinde kal' mesajı

İspanya polisi insanları evlerinde kalmaya teşvik etmek için insansız hava araçları kullanıyor. Dronelar, polisden canlı mesajlar yayınlayan hoparlörler taşıyor.

İtalya'nın ardından koronavirüsün en fazla yayıldığı ülke İspanya'da olağanüstü hal sürüyor.

Ancak İspanya basınında yer alan haberlere göre yükselen vaka sayısına rağmen bazı insanlar parklarda ve diğer kamusal alanlarda toplanmaya devam ediyor.

Polis memurları ise, insanları evlerinde kalmaya teşvik etmek için insansız hava araçları kullanıyor.

"Biz şehir polisiyiz. Gerekli olmadıkça dışarı çıkmamanızı öneririz. Evinizin içinde kalın." mesajı veriliyor.