İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgınında şu ana kadar 6 bini aşkın insan hayatını kaybederken vaka sayısı 170 binlere yaklaştı. Tüm dünyada etkisini gösteren salgın alınan önlemleri artırırken koronavirüs testleri yapılmaya devam ediyor. Son olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu.

NETENYAHU TEST YAPTIRDI

Virüs İsrail'de bakanlarına hatta liderlere kadar sıçrarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ailesi koronavirüs testi yaptırdı.

NEGATİF ÇIKTI

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre; Netanyahu'ya uygulanan testin sonucu negatif çıktı.

251 VAKA BULUNUYOR

Çin'de ortaya çıkan ve 6 bin 513 kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs, 170 bine yakın insana sirayet etmiş durumda. Bu vakaların 251'i ise İsrail'de bulunuyor. 4 kişinin iyileşerek sağlığına kavuştuğu İsrail'de henüz can kaybı yaşanmadı.