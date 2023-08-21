İsrail'de Kovid-19'un yeni varyantı "BA.2.86" ilk kez tespit edildi

İsrail'de Kovid-19'un yeni varyantı "BA.2.86" ilk kez tespit edildi
banner94
banner90

İsrail'de, Kovid-19'un yeni varyantı "BA.2.86"nın görüldüğü belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Tel Aviv Sourasky Tıp Merkezi yetkililerinin konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.

banner91
Haberde, İsrail'de tespit edilen yeni varyantın, ABD, İngiltere ve Danimarka'dan sonra dünya üzerinde tespit edilen 4'üncü vaka olduğu ifade edildi.

Haberde, yeni varyantın taşıdığı çok sayıda mutasyonla, aşıları etkisiz bırakabileceği ve bu nedenle de Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) endişelendirdiği kaydedildi.

DSÖ, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada adı BA.2.86 olarak açıklanan varyantın durumunu, taşıdığı çok sayıda mutasyon nedeniyle "gözlem altındaki varyant" olarak güncellemişti.

banner69
YORUM EKLE
Gönder
banner83
SIRADAKİ HABER
Türkiye, Macaristan ile doğal gaz ihracatı anlaşması...
Türkiye, Macaristan ile doğal gaz ihracatı anlaşması...
  1. Dünya
﻿