İSRAİL'DEN HAN EL-AHMER'DAKİ BARAKALARIN YIKILMASINA ENGELLEYEN YENİ KARAR

İsrail Yüksek Mahkemesi, işgal altındaki Kudüs'ün doğusunda bulunan Han el-Ahmer bölgesindeki barakaların yıkılmasını engelleyen yeni bir ihtiyati tedbir kararı daha aldı.

Mahkeme aldığı ikinci ihtiyati tedbir kararıyla, Filistinliler tarafından yapılan itirazlara cevap vermesi için İsrail makamlarına 16 Temmuz'a kadar süre tanıdı.

Söz konusu kararın, avukatların "Bedevilerin 1950'lerde gelip yerleştiği Han el-Ahmer arazisinin, kamu arazisi olmadığını ve Filistin özel mülkiyetine girdiğini, bu bölgedeki halkın tehcir edilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu" ispatlayan yeni belgeler sunmasının ardından alındığı ifade edildi.

İsrail Yüksek Mahkemesi 5 Temmuz'da da Han el-Ahmer bölgesinde yıkımların geçici olarak durdurulması için ihtiyati tedbir kararı almış ve yıkımlar 11 Temmuz'a kadar durdurulmuştu.

Yüksek Mahkeme, mayıs ayında yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulun yıkılmasına karar vermişti.

Söz konusu bölgede, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen kişiler yaşıyor.

Han el-Ahmer, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek Doğu Kudüs, Azariya ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını belirtiyor.