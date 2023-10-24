İsrail-Filistin çatışması, 17. gününde devam etti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail ve Gazze arasındaki çatışmalar şiddetlenerek sürüyor.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden havalanan Kassam Tugaylarına ait iki insansız hava aracının (İHA) önlendiğini duyuruldu.

Aynı şekilde ülkenin kuzeyinde de deniz üzerinden gelen bir İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kassam Tugayları da yaptığı yazılı açıklamada, kendi üretimi "Zevari" adlı kamikaze İHA ile bölgedeki bir İsrail askeri üssüne saldırı düzenlediğini bildirerek, İHA'ların Gazze'den havalanıp gittiği görüntüleri de paylaştı.

- Anketlere göre halkın yüzde 66'sı Netanyahu'nun istifasını istiyor

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, ülkede 18 yaş üstü 1442 kişinin katıldığı bir kamuoyu yoklamasının sonuçlarını paylaştı.

Söz konusu araştırmaya göre, ankete katılanların yüzde 75'i, 7 Ekim'deki saldırıda yaşananlardan, İsrail'deki güvenlik açığından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sorumlu olduğuna inanıyor.

Ankete katılanların yüzde 66'sı savaşın ardından Netanyahu'nun istifasını isterken, yüzde 64'ü savaştan sonra İsrail Meclisinin feshedilmesini ve genel seçimlerin yapılmasını talep ediyor.

Önceki seçimde Netanyahu'nun partisi Likud'a oy verdiğini belirtenlerin yüzde 45'i de savaşın hemen ardından seçimlerin yapılmasını istiyor.

- Netanyahu hükümetinden 3 bakan da istifa etmeyi düşünüyor

İsrail basınında, Başbakan Netanyahu'ya yaşananların sorumluluğunu üstlenmesi için baskı yapmak amacıyla 3 bakanın istifa etmeyi düşündüğü yönünde haberler yer aldı.

Adı açıklanmayan bir bakan, "Geldiğimiz durum inanılmaz ve onun (Netanyahu) devam etmesine kesinlikle izin verilmemeli." dedi.

Bakanın yanı sıra Netanyahu'ya yakın isimlerin görüşlerine de yer verilen haberde bir kişinin şu ifadelerine yer verildi:

"Başbakan'ın savaşın ortasında bunun kendi sorumluluğunda olduğunu açıklaması neden gerekli? Bu dönemde böyle bir şeye gerek yok. Aksine, bu türden bir ilan, güvenlik, strateji ve belki de genel ahlaki düzeyde zararlı olabilir."

Netanyahu'ya yakın isim savaşın ortasında "Başbakan'ın istifa etme gibi bir niyeti bulunmadığını, bu konunun gündemde olmadığını" kaydetti.

Haberde ayrıca siyasi kaynakların, Netanyahu'nun suçunu kabul etmeyeceğini çünkü bunun, onun karakterinin bir parçası olmadığını belirterek, "Görev süresi boyunca hiçbir şey için özür dilemedi ve şimdi de özür dilemesi pek mümkün görünmüyor." dediği aktarıldı.

- Uluslararası Göç Örgütü: Lübnan'ın güneyinde 19 bin 646 kişi evini terk etti

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörlüğü, X sosyal medya platformundan, 8 Ekim'den bu yana çatışmaların yaşandığı Lübnan'ın güneyinde 19 bin 646 kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını duyurdu.

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in Har Dov bölgesi yakınlarında, sınırın Lübnan tarafında "bir hücrenin roket saldırısı düzenlemeye hazırlandığının" tespit edildiğini ve silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) hücrenin vurulduğunu bildirdi.

- Üçüncü yardım konvoyu Gazze'ye girdi

Refah Sınır Kapısı Basın Ofisi Müdürü Vail Ebu Muhsin, AA muhabirine, Mısır'dan 20 araçlık insani yardım konvoyunun Gazze'ye giriş yaptığını söyledi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, üçüncü insani yardım konvoyu da Filistin halkına ulaştırıldı.

Haberde, 20 tırdan oluşan yardım konvoyunda gıda maddelerinin yanı sıra içme suyu, ilaç ve tıbbi malzemelerin olduğu belirtildi.

- Gazze'de hasar gören konut sayısı 181 bini aştı

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 20 binden fazla konut tamamen yıkıldı veya oturulamaz hale geldi.

Saldırılarda, hasar gören konut sayısı 181 bini aşarken, 72 kamu kurumunun yanı sıra onlarca hizmet tesisi zarar gördü.

İsrail saldırılarında çok sayıda elektrik, su ve kanalizasyon altyapısı zarar görürken, saldırılarda tahribata uğrayan 177 okuldan 32'si hizmet dışı kaldı.

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun ibadethanelere yönelik saldırılarında 32 cami yıkıldı, 3 kilise de ciddi hasar aldı.

Gazze'deki hükümet, bölgeye gelen yardımların 7 Ekim'den önceki yardımların yüzde 10'una tekabül ettiğini duyurdu.

- Kassam Tugayları esir alınan 2 sivili serbest bıraktı

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda, daha önce esir alınan Nurit Yitzhak ve Yocheved Lifshitz serbest bırakıldı.

Söz konusu kişilerin daha önce bırakmak istediklerini vurgulayan Kassam Tugayları, İsrail'i "kendi esirlerine önem vermemekle" suçladı.

Kassam Tugayları, esirlerin serbest bırakılması için İsrail'e koyduğu şartları Tel Aviv'in ihlal etmesine rağmen, "insani ve sağlık gerekçeleriyle iki sivili tek taraflı serbest bıraktıklarını" belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Sözcüsü Yossi Zilberman ise bu konuda henüz yorum yapmayacaklarını, İsrailli sivillerin sağ biçimde geri döndüğünden emin olduktan sonra, Başbakanlık himayesindeki "esirler ve kayıp kişiler dosyası" sorumlusunun konuyla ilgili açıklamayı yapacağını ifade etti.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 55'i çocuk, 1119'u kadın olmak üzere 5 bin 87 kişinin öldüğünü, 15 bin 273 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 19’u Filistinli, 3’ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 23 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 26 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi’nden 6, Hamas’tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.