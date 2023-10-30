İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14 Filistinliyi daha öldürdü

İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli ailelerin yaşadığı evlere düzenlediği saldırılarda en az 14 kişinin daha öldürüldüğü belirtildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kısmında yer alan Zevayide bölgesinde Filistinli bir ailenin evine düzenlediği saldırıda 11 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'nin güneyine düzenlenen İsrail saldırısında, iki apartmanın yıkılığı ve enkaz altından çok sayıda ölü veya yaralı çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki Cibalya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda da 3 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5 Filistinlinin öldürüldüğünü, 20 bin 242 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 120 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.