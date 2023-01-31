İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlalleri cezaevlerinde gerilimi tırmandırıyor

Filistinli gruplar ve ilgili kurumlar, artan ihlaller ve saldırılar nedeniyle Filistinli tutukluların bulunduğu İsrail cezaevlerinde gerilimin yükseldiği uyarısında bulundu.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Basın Sorumlusu Hasan Abdurabbu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde yer alan Damon Hapishanesi'ndeki müdahale birimlerinin, 29 kadın tutuklunun yer aldığı kısmı hedef alarak yemek pişirme gereçleri dahil eşyalara el koyduğunu söyledi.

İsrail Hapishaneler İdaresinin ayrıca tutuklu temsilcisi Yasemin Şaban'ı tecrit ettiğini belirten Abdurabbu, bunun gerilimi tırmandırdığını ifade etti.

Abdurabbu, kadın tutukluların bu saldırılara tepki olarak odalarını ateşe verdiğini aktardı.

Bu adımların, Hapishane İdaresinin kadın ve erkek mahkumlara yönelik haftalardır uyguladığı bir dizi önlem kapsamında atıldığına işaret eden Abdurabbu, tutukluların İsrail'in bu uygulamalarına, kendi bölümlerini kapatarak ve odalarındaki güvenlik kontrolleriyle ilgilenmeyerek tepki gösterme kararı aldığını söyledi.

- İsrail güçlerinden müdahale

Gazze'deki sivil toplum kuruluşu Vaad Derneği de Damon Hapishanesi'ndeki kadın tutukluların sabah saatlerinde İsrail güçlerinin saldırısına maruz kaldığını aktardı.

Derneğin açıklamasında, tutukluların bu saldırılara odalarını yakarak yanıt verdiği, İsrail güçlerinin ise göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği ve bazı kadın tutukluları darbettiği kaydedildi.

Filistinlilerin tutulduğu tüm İsrail hapishanelerinde gerginliğin hakim olduğu belirtilen açıklamada, Filistinli kadın tutuklulara yönelik muamele karşısında gerilimi daha da artıracak adımların atılabileceğine işaret edildi.

Bir diğer sivil toplum kuruluşu Muhce el-Kudüs de kadın mahkumların yer aldığı bölüme yönelik denetleme, saldırı ve özel hayatın ihlaline ilişkin atılan adımların sorumluluğunun İsrail Hapishaneler İdaresine ait olduğunu kaydetti.

Muhce el-Kudüs Sözcüsü Muhammed eş-Şekaki, yaptığı yazılı açıklamada, İsrailli güçlerin dün gece Filistinli tutuklu Şaban'a saldırdığını; onu soruşturmaya götürdüğünü belirterek, bunu "sistematik suç davranışı" şeklinde nitelendirdi.

- Hamas'tan "tutukluların yanında yer alınması" çağrısı

Hamas ise yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal güçlerinin Filistinli kadın ve erkek tutuklulara yönelik saldırılarını artırması, cevapsız kalmayacak bir suçtur." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Filistin halkı ve kurumlarının yanı sıra uluslararası kamuoyuna "Filistinli tutukluların yanında yer almaları ve İsrail'in onları tecrit etmesini önlemeleri" çağrısında bulunuldu.

İsrail makamlarından Damon Hapishanesi'ndeki duruma ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'de yeni hükümetin kurulmasıyla 29 Aralık'ta Ulusal Güvenlik Bakanı olarak atanan aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, Filistinli tutuklular üzerinde baskı oluşturacak adımlar atmayı planladığını açıklamıştı.

İsrail cezaevlerinde 29'u kadın, 150'si çocuk yaklaşık 4 bin 700 Filistinli tutuklu bulunuyor.