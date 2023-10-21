İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları 15. gününde sürüyor. İsrail savaş uçakları, Gazze'nin el-Şati bölgesindeki Bekir ailesine ait binaya saldırı düzenledi. Sivil savunma ekipleri ve onlara yardım eden vatandaşlar, enkaz altında kalanları çıkarmaya çalıştı.

Bu arada İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 352 Filistinlinin öldüğü açıklandı. Gazze'deki Hamas'a bağlı hükümetinin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

İsrail'in son 24 saatte Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 352 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktaran Maruf, Gazze Şeridi'nin ihtiyaç duyduğu yardım malzemelerinin girişinin sağlanması için Refah Sınır Kapısı'nın sürekli açık kalması çağrısında bulundu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla

kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 1050 Filistinliyi gözaltına aldı İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 1050 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.