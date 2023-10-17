İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 2 bin 778'e yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 2 bin 778'e çıktı, 10 binden fazla kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralanan Filistinlilerin sayısına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Bakanlığın açıklamasında, İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 2 bin 778'e yükseldiği, 10 binden fazla kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ni 10 gündür yoğun şekilde bombalamayı sürdürüyor.

-BM: 1 milyon Filistinli yerinden edildi

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, New York'taki BM binasındaki gazetecilere, video konferans yoluyla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Hava saldırılarının devam ettiği Gazze'de durumun "çok trajik" olduğunu aktaran Touma, UNRWA personelinin de durumdan çok etkilendiğini vurguladı.

Touma, 7 Ekim'den bu yana çoğunlukla öğretmenlerden oluşan 14 UNRWA çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.

“Bırakın bir sonraki günü, bir sonraki saatin ne getireceğini bilmiyoruz." diyen Touma, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yerinden edilen Filistinli sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu.

Touma, söz konusu kişilerin çoğunun UNRWA merkezlerinde kaldığını, yardım girişi sağlanamadığı için UNRWA'nın da malzemelerinin tükenmekte olduğunu belirtti.

Merkezlerin çok kalabalıklaştığına da dikkati çeken Touma, durumun çok ciddi olduğuna işaret etti.

UNRWA'nın, ablukanın kaldırılmasını talep ettiğini kaydeden Touma, Gazze'ye insani yardımların girişinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Touma, UNRWA çalışanlarının Gazze'nin "cehenneme" döndüğünü aktardığını, belirsizlik ve korkunun her gün arttığını kaydetti.

-İsrail'den Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı

AA muhabirinin sağlık kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail uçakları, Gazze'nin orta kısmında yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda birçok evi hedef aldı. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

Görgü tanıkları da İsrail saldırısının, bitişik evlerin bulunduğu bölgede geniş çaplı bir yıkıma neden olduğunu ifade etti.

-Geçici ateşkes sağlandığı yönündeki haberler yalanlandı

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, yabancı uyruklu kişilerin çıkarılması karşılığında Gazze’de ateşkesin sağlandığı ya da buraya insani yardım girişi için anlaşma sağlandığı yönündeki haberler yalanlandı.

Hamas da Refah Sınır Kapısı'nın açılacağına ilişkin Mısır'ın herhangi bir şekilde kendileriyle iletişime geçmediğini açıkladı.

Hamas'a bağlı Gazze'deki Filistin Hükümeti Sözcüsü Selame Maruf, ateşkes iddialarına ilişkin, "İsrail basınında çok fazla şeyin dolaşıma sokulduğunu ve bunların temelsiz olduğunu" söyledi.

-İsrail Gazze Şeridi'nde 4 bin 600'den fazla hedefe saldırdı

Tel Aviv Üniversitesi Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsünün verilerine göre İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başından itibaren 360 bin yedek askeri silah altına aldı.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nde 4 bin 600'den fazla hedefe saldırı düzenledi; bu saldırılar nedeniyle 1 milyon Filistinli yerinden edildi.

Filistinli gruplar, Gazze Şeridi'nden yasa dışı Yahudi yerleşimlerine, beldelere ve kentlere 6 bin 300'den fazla roket fırlattı.

İsrailli yetkililer, özellikle Gazze Şeridi'ni çevreleyen beldelerdeki yaklaşık 78 bin İsrailliyi tahliye etti.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsrailli öldü, 3 bin 968'i yaralandı. Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne götürüldüğü tespit edilen İsrailli rehinelerin sayısı ise şu ana kadar 199 olarak açıklandı.

Enstitü verilerine göre, İsrail'in kuzeyine Suriye'den iki, Lübnan'dan 19, Gazze'den iki füze fırlatıldı ve bu saldırılarda 4 İsrail askeri öldü.

Saldırıların başından bu yana İsrail, Gazze Şeridi'ne su, elektrik, yakıt, gıda malzemeleri ve ilaç girişini engelledi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 15 binden fazla mensubu bulunduğu, 12 ila 15 bin arasında rokete sahip olduğu tahmin ediliyor.

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyelerinin ise yaklaşık 6 bin mensubu bulunduğu ve 6 ila 8 bin rokete sahip oldukları öngörülüyor.

Lübnan'daki Hizbullah mensuplarının sayısının ise yaklaşık 50 bin olduğu, 150-200 bin arasında füzeye sahip olduğuna işaret ediliyor.

İsrail, Gazze’nin Mısır’a açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı'nı ikinci kez hedef aldı

Mısır Merkezli "Kahire el-İhbariyye" televizyon kanalı, İsrail’in Refah Sınır Kapısı’nı bombaladığı ana dair görüntüler yayımladı.

Bombalamanın ardından bölgeden dumanlar yükselirken, görüntülerde Refah Sınır Kapısı’ndan Mısır’a girmek için bekleyen onlarca Filistinlinin yaşadığı korku dolu anlar da yer aldı.

Haberde, ölü ve yaralı bilgisi verilmezken, saldırıya ilişkin resmi makamlar da henüz açıklama yapmadı.

İsrail, "tam abluka" emri vererek elektrik ve su hizmetlerini kestiği Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısının çevresini 10 Ekim'de de vurmuştu.