İsrail'in gece boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 120'ye ulaştı

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gece boyunca düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye yükseldi.

Sivil katliamının durdurulması yönünde dünyadan yükselen çağrılara rağmen İsrail güçleri, ayrım yapmadan Gazze'yi bombalamaya devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçaklarının gece Gazze'nin çeşitli bölgelerinde sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 120 kişi yaşamını yitirdi. Daha önce yapılan açıklamada 110 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Han Yunus, Refah, Beyt Lahiya, Cibaliya kentleri ile Beric Mülteci Kampı'nda sivil yerleşim yerleri hedef alınırken, saldırılarda onlarca kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Bombalanan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 55'i çocuk, 1119'u kadın olmak üzere 5 bin 87 kişinin öldüğünü, 15 bin 273 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3’ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.