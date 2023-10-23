İsrail ordusu bir günde Gazze Şeridi'nde 320 noktayı vurarak 400 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne son bir gün içerisinde düzenlediği saldırılarda 320 noktayı vurarak çoğu çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan 400 Filistinliyi öldürdü.

Sivil katliamının durdurulması yönünde dünyadan gelen çağrılara rağmen İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarını artırarak sürdürüyor. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son bir gün içerisinde Gazze Şeridi'ndeki 320 noktanın vurulduğu bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, bu saldırılarda 400 Filistinli hayatını kaybetti. WAFA'nın kentteki sağlık kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor.

Bu son kayıplarla birlikte 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde. hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 4 bin 700'e yükseldi.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873’ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 700 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 24 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.