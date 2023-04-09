İsrail polisi, Filistinli gençlerin namaz için Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi

İsrail polisi, Filistinli gençlerin namaz için Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi
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İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışan Filistinli gençlere müdahale etti.

Aşırı sağcı Yahudi yerleşimciler ise daha sonra İsrail güçlerinin korumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

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Farklı noktalarda demir bariyerler kuran İsrail polisi, gençlerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi.

Polis, özellikle Mescid-i Aksa'nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısı bölgesinde çok sayıda Filistinli gence copla müdahale ederek, Mescid-i Aksa'nın kapılarına yaklaşmalarını engelledi.

İsrail polisinin gruba müdahalesinin ardından arbede yaşandığı görüldü. İçeri alınmayan Filistinli gençler, Mescid-i Aksa çevresinde sabah namazını kıldı.

İsrail polisinin iki gece üst üste Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara orantısız güç kullanarak ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, Batı Şeria'da da tansiyonu yükseltmişti.

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