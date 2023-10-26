İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz: ""İsrail yönetimine ortak hiç kimse, 7 Ekim'deki saldırıların sorumluğundan kaçamaz”

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, ülke yönetimindeki hiç kimsenin, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim'de düzenlenen saldırıların sorumluluğundan kaçamayacağını söyledi.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi ve eski Savunma Bakanı Gantz, düzenlediği basın toplantısında, Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail'e karşı gerçekleştirdiği saldırıların sorumluluğundan kaçmadığını belirtti.

İsrail'in kurulduğu günden beri askeri, siyasi ve toplumsal olarak “en zor” döneminden geçtiğine dikkati çeken Gantz, şunları kaydetti:

"İsrail yönetimine ortak hiç kimse, 7 Ekim'deki saldırıların sorumluğundan kaçamaz. Ben 20 yılı aşkın süredir güvenlik makamlarında bulunuyorum ve kendimi sorumluluktan muaf tutmuyorum."

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatına ilişkin ise Gantz, kara operasyonunun uzun vadeli aşamalardan biri olduğunu ifade etti.

Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın yakında yeni aşamalara gireceğini dile getiren Gantz, Gazze Şeridi'ne yakıtın girmesine izin verilip verilmeyeceğine dair soruyu yanıtlamayı reddetti.