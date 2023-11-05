İsrailli esirlerin ailelerinden Gazze'ye "nükleer bomba atılması" olasılığından söz eden Bakan'a tepki

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğu şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Filistin düşmanlığı ve aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden koalisyon hükümetinde yer alan Eliyahu, katıldığı bir radyo programında Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu ve bölgede yaşayan Filistinlilerin ya İrlanda'ya ya da çöle gitmesi gerektiği yönünde skandal sözlere imza atmıştı.

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri yaptığı yazılı açıklamada, Eliyahu'nun söz konusu sözlerini, "Şok edici" olarak nitelendirdi.

"Başbakan'ı (Netanyahu) esirlere ve kayıp kişilere zarar vermek isteyen bakanlara karşı derhal harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, "Tüm esirler ve kayıp kişilerin öldürülmesi çağrısında bulunan Bakan, bugün bunun bedelini ödemeli." denildi.

"İsrail'de Kaliteli Yönetim Hareketi" isimli sivil toplum kuruluşu da yazılı açıklamasında, "Bakan Eliyahu'nun açıklaması, hükümetin esirler ve kayıp kişilerin iadesine yönelik temel taahhüdünden tamamen vazgeçtiğini temsil ediyor." görüşünü paylaştı.

"(Bakan'ın) Söylediği her söz açıkça hükümetin tutumunu yansıtıyor." denilen açıklamada, böyle bir iftira atıldığında İsrail hükümeti ve devletine verilen zararın çok büyük olduğu kaydedildi.

İsrail'deki "Silah Arkadaşları Hareketi" de açıklamasında, "Eğer Netanyahu ve (Bakan Benny) Gantz gerçekten bugünlerde var olan göreceli ulusal fikir birliğini ve dünyayla ilişkileri korumak istiyorlarsa, Eliyahu'yu hemen şimdi görevden almalı." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, söz konusu konuya dair abluka altındaki "Gazze Şeridi'ne nükleer silah atılmasının olasılıklardan biri olduğu" açıklaması yapan aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun süresiz olarak kabine toplantılarından uzaklaştırıldığını bildirmişti.

Eski Başbakan Yair Lapid de Eliyahu'nun sözlerini "sorumsuz bir bakanın korkunç ve çılgınca bir açıklaması" olarak nitelendirmişti.

Lapid, Başbakan Netanyahu'ya seslenerek "Netanyahu onu (Eliyahu) bu sabah kovmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Savunma Bakanı Yoav Gallant ise X sosyal medya platformundan Eliyahu'nun sözlerinin "asılsız ve sorumsuz" olduğunu ve bunu kınadığını kaydetmişti.