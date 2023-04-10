İsrailli üst düzey yetkili, Mescid-i Aksa baskınında polisin aşırı güç kullandığını kabul etti

İsrail basını, üst düzey bir yetkilinin, polisin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskını sırasında orantısız güç kullandığını itiraf ettiğini yazdı.
Times of İsrael adlı internet sitesinin haberine göre, İsrailli üst düzey bir yetkili, polisin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik şiddet uygulamasının "İsrail'e ciddi zarar verdiğini" kaydetti.
Yetkili, "Filistinlilerin camide silah depoladığı yönünde bir istihbarat alması nedeniyle, İsrail polisinin camiye girmekten başka bir seçeneğinin bulunmadığını" savundu.
- Ne olmuştu?
İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gün üst üste müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.
İsrai'in Mescid-i Aksa baskınıyla bölgede 4 Nisan'da başlayan gerilim, 7 Nisan Cuma gecesinin ilk saatlerinde İsrail'den Gazze ve Lübnan'a yönelik düzenlenen saldırılarla iyice tırmanmıştı. Buna karşılık Gazze'den de İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.