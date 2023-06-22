İsveç'te bir ilk: PKK'ya finansman sağlama davası

İsveç'te bir ilk: PKK'ya finansman sağlama davası
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İsveç'te PKK'ya finansman sağlama girişiminde bulunmakla suçlanan bir kişi mahkemeye çıktı. İsveç böylece son dönemde sertleştirdiği terör yasasını, PKK destekçisi olmakla suçlanan bir kişiye karşı ilk kez kullanmış oldu.

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İsveç'te 40'lı yaşlarında olduğu belirtilen bir şüpheli, başkent Stockholm'deki bir restoranın önünde silah sıkıp tehditler savurduğu için geçtiğimiz ocak ayında tutuklandı.

Savcılık, şüphelinin amacının, Türkiye'nin yanı sıra İsveç, Avrupa Birliği ve ABD tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK için haraç almak olduğunu iddia ediyor.

Şüphelinin ayrıca İsveç'teki PKK faaliyetlerinde kilit rol oynadığı da iddia ediliyor.

Zanlının PKK'nın finansmanına doğrudan müdahil olan kişilerle irtibat kurduğu ve bizzat örgüt adına hareket ettiği belirtiliyor.

İsveç'te terör örgütlerine üyeliğin suç kapsamına alınmasını hedefleyen yasa 1 Haziran'da yürürlüğe girmişti.

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