İsveç'te kurt avı izninin "yıkıcı" sonuçları olabileceği iddia edildi

İsveç'te uzmanlar, dün başlayan kurt avı izninin, nesli tükenmekte olan İskandinav kurdu için "yıkıcı" sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

Uzmanların karşı çıkmasına rağmen ülkedeki kurt popülasyonunu azaltmak amacıyla verilen kurt avı izni dün yürürlüğe girdi.

Hükümet, bu kapsamda, kurtların sayısını azaltmak için avcılara ülkedeki 460 İskandinav kurdundan 75'ini avlama izni verdi.

Vahşi yaşamı koruma örgütleri, İsveç'in kurt popülasyonunun başka ülkelere kıyasla daha düşük olduğuna işaret ederek söz konusu kararın bu türü daha fazla tehlikeye atabileceği uyarısı yaptı.

Av karşıtlığıyla bilinen sivil toplum kuruluşu Jaktkritikerna'nın Başkanı Marie Stegard, "besin zincirinin en tepesindeki yırtıcı hayvanlar olarak kurtların biyolojik çeşitlilik için bir ön koşul olduğunu" vurgulayarak nüfusun dörtte birini öldürmenin hayvanlar ve doğa için olumsuz sonuçlar doğuracağını savundu.

Stegard, kurt avının tüm ekosistem için bir felaket olabileceğini söyleyerek kurtların varlığının daha zengin hayvan ve bitki yaşamına katkıda bulunduğuna dikkati çekti.

Sivil toplum örgütlerinin Avrupa Konseyinin Bern Sözleşmesi'ni ihlal ettiği ileri sürülen bu karara itiraz ettiği ancak sonuç alamadığı kaydedildi.

Öte yandan, İsveç Avcılar Derneği yöneticilerinden Gunnar Gloersen, av kararının "kurtların sayısının artmasını engellemek için kesinlikle gerekli" olduğunu ifade etti.

İskandinav kurdu, nesli tükenmekte olan türler arasında yer alıyor.