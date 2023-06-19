İsviçre'de bazı yasalar için yapılan referandumda sandıktan "evet" çıktı

İsviçreliler, referandumda kurumlar vergisi, iklim değişikliği ve Kovid-19 yasalarına ilişkin düzenlemelere "evet" dedi.

Le News'in haberine göre, İsviçre’de “Kurumlar Vergisi Yasası”, “İklim Değişikliği ve İnovasyon Yasası” ve “Kovid-19 Yasası” ile alakalı düzenlemeler için yapılan referandumun sonuçları açıklandı.

İsviçreli seçmenler "Kurumlar Vergisi Yasası"nı yüzde 78,45, "İklim Değişikliği ve İnovasyon Yasası"nı yüzde 59,07, "Kovid-19 Yasası"nı ise yüzde 61,94 ile onayladı.

“Kurumlar Vergisi Yasası”nın referandumdan geçmesiyle, yıllık karı 750 milyon doların üzerinde olan çok uluslu şirketlerin vergi kaçırmasını engellemek amacıyla uygulanan asgari vergi yüzde 11'den, yüzde 15'e çıkarıldı.

“İklim Değişikliği ve İnovasyon Yasası” 2050'ye kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşılması için çeşitli teşvik ve mali yardımları içeriyor. Onaylanan yasa ile İsviçre Alpleri'nin hızla eriyen buzullarının korunması hedefleniyor.

“Kovid-19 Yasası” kapsamındaki kısıtlamaların salgın sona ermesine rağmen 2024’e kadar aşamalı kaldırılması amaçlanıyor.