İtalya acil durum ilan etti, ülkede Çinlilere saldırılar başladı

İtalya hükümeti koronavirüs nedeniyle ülkede altı ay acil durum ilan etti ve hastalıkla mücadele için ilk aşamada beş milyon euro fon ayırdı. Başkent Roma’da iki Çinli turistte koronavirüs tespit edilmişti. Çin’de ortaya çıkan virüs kaynaklı korku ve panik, İtalya’da Çinlilere karşı ırkçı eylemlere dönüşmeye başladı.

Geçen hafta sonundan itibaren ülkenin çeşitli kentlerinden, “Çinli düşmanlığı” temelli sözlü saldırılar yaşandığı haberleri gelmeye başladı. Venedik’te Çinli bir çift, gençlerden oluşan bir grubun kendilerine hakaret ederek tükürdüğünü söyledi. Yine Venedik’te Çinli bir üniversite öğrencisi trende ırkçı hakaretlerle karşılaştığından şikayet etti. Torino’da bir restoranda, yıllardır İtalya’da yaşayan Çinli bir aile de sözlü saldırıya uğradı.