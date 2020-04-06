İtalya'da hastalar sokakda,cesetler koridorda

Tüm dünyaya hızlı yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen üçüncü ülke İtalya’da sağlık sistemi çökme aşamasına geldi.

Son verilere göre, ülkede vaka sayısı 124 bin 632’ye yükselirken, 15 bin 362 kişi de hayatını kaybetti.

Artan vaka sayıları sonrası İtalya’daki hastanelerde yer kalmayınca, hastalar sedyeler ve sandalyelerde hastane bahçelerinde bekletiliyor.

Morgların yetersizliği nedeniyle cenazelerin hastane koridorlarına yığıldığı görülürken, morglarda ise kimisi çıplak kimisi torbalarının içinde cesetler yan yana dizildi.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler başta İtalya olmak üzere salgının yer aldığı tüm ülkelerde koronavirüs gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.