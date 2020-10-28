İtalya'da tedbirlere yönelik protestolar devam ediyor

İtalya'nın başkenti Roma'da aşırı sağcıların, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında yayılmanın önüne geçmek için alınan tedbirlere yönelik protestosu olaylı geçti.

Aşırı sağcılar, cumartesiyi pazara bağlayan gece sokağa çıkma yasağını delmek için toplandıkları Popolo meydanında bugün tekrar salgına yönelik kısıtlayıcı tedbirleri protesto etmek için bir araya geldi.

Popolo meydanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan emniyet güçlerinin, başbakanlığa çıkan yolları tuttuğu görüldü.

"Özgürlük, özgürlük" diye slogan atıp İtalya Milli Marşı'nı okuyan ve meşaleler yakan gruba, güvenlik güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.