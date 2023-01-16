İtalya'da yaklaşık 30 yıldır aranan mafya elebaşı Matteo Messina Denaro yakalandı

İtalya'da uzun yıllardır aranan organize suç örgütü elebaşı Matteo Messina Denaro'nun bu sabah İtalyan güvenlik güçlerince Palermo kentinde yakalandığı bildirildi.

İtalyan Jandarması'ndan (Carabinieri) General Pasquale Angelosanto, yaptığı açıklamada, "Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri, kaçak Matteo Messina Denaro'yu tedavi olmak üzere gittiği özel klinikte gözaltına almıştır." dedi.

İşlediği ve azmettirdiği cinayetler nedeniyle hakkında kesinleşmiş ömür boyu hapis cezası bulunan 60 yaşındaki Denaro'nun gözaltına alındıktan sonra gizli bir yere götürüldüğü belirtildi.

Ülkenin güneyindeki Sicilya Adası'nda faaliyet gösteren "Cosa Nostra" isimli mafya grubunun büyük patronu olarak bilinen ve en çok arananlar listesinin başında gelen Denaro'nun yakalanması, İtalya'da büyük yankı yarattı.