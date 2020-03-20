İtalya kabusu yaşıyor...Hastanelerden gelen görüntüler ise içler acısı

İtalya tam anlamıyla kabusu yaşıyor! Dünyada vaka sayısı 240 bini aşarken, bu vakaların 40 binden fazlası İtalya'da. 60 milyon nüfuslu ülkedeki ölü sayısı Çin'deki ölü sayısını geçti. Lombardia bölgesinde bulunan hastanelerden gelen görüntüler ise içler acısı. İşte tüm detaylar...

İtalya'da corona virüsü sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 427 artarak 3405'e ulaştı. Böylece resmi verilere göre yaklaşık 60 milyon nüfuslu İtalya'daki can kaybı sayısı, yaklaşık 1,5 milyar nüfusa sahip Çin'i geçmiş oldu.

Corona virüsünün ilk ortaya çıktığı ve bugüne kadar en yaygın görüldüğü ülke olan Çin'de resmi verilere göre ölü sayısı 3245. Çin'deki vaka sayısı yaklaşık 81 bin olarak açıklandı.

İtalya'da her akşam düzenlenen basın toplantısıyla açıklanan verilere göre bugüne kadar corona virüsü teşhisi koyulan 4 bin 440 kişi daha sonra iyileşti

Karantina tedbirlerine rağmen virüsün yayılması yavaşlatılamazsa daha sıkı önlemler alınması ve karantina süresinin uzatılması da gündemde.