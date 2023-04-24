İtalya'nın düzensiz göçe karşı OHAL ilan etmesinin denizlerdeki ölümleri artırabileceği belirtiliyor

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi üyesi Doç. Dr. Ali Zafer Sağıroğlu, İtalya'nın 12 Nisan'da düzensiz göçmen akınına karşı 6 aylık süreyle ilan ettiği olağanüstü hal (OHAL) uygulamalarının göçle mücadeleden çok denizlerdeki ölümleri artırabileceğini söyledi.

Doç. Dr. Sağıroğlu, AA muhabirine, İtalya'nın sığınmacı akınına karşı OHAL kararını, göçmen politikalarını ve Avrupa'ya göçü değerlendirdi.

Avrupa'nın Akdeniz kıyılarının, başta İtalya olmak üzere son 10 yılın en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya olduğunu belirten Sağıroğlu, Birleşmiş Milletler Göç Örgütünün (IOM) 18 Nisan'da yayımladığı rapora atıfta bulundu.

Sağıroğlu, Akdeniz'den Avrupa'ya 2022'de 190 bin kadar düzensiz göçmenin giriş yaptığını, bu rakamın 2023'ün ilk 4 ayında 45 bin olduğunu kaydederek, söz konusu 45 bin kişiden 34 bin 124'ünün İtalya'ya ulaştığını dile getirdi.

Düzensiz göçmenlerin Fildişi Sahilleri, Afganistan, Suriye, Gine, Fas, Pakistan, Bangladeş, Mısır ve Tunus gibi ülkelerden geldiğini aktaran Sağıroğlu, özellikle Kovid-19 salgını sonrası daha da artan göç akınının artık Avrupa'nın tamamında "panik havası" oluşturduğunun altını çizdi.

Sağıroğlu, İtalya'da göçmen akınıyla ilgili endişenin diğer Avrupa ülkelerine göre daha fazla olduğuna işaret ederek, bu ülkede olağanüstü hal yetkileriyle sığınmacılara karşı caydırıcı ve müdahaleci yöntemlerin hayata geçirilmesinin beklendiğini belirtti.

- "Denizde ölümlerin artabileceğinden endişe ediliyor"

İtalya'da geçen yıl seçimi kazanan İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Başbakan Giorgia Meloni'nin seçim sürecinde mülteci ve sığınmacı karşıtı propaganda yürüttüğüne değinen Sağıroğlu, son dönemde gündeme gelen "denizde blokaj" uygulamasının, seçim döneminde Meloni'nin vaatleri arasında yer aldığını hatırlattı.

Sağıroğlu, özellikle son dönemde denizlerdeki göçmenleri taşıyan gemilere yardım ve yakıt ikmali yapılmasına engel olunduğuna vurgu yaparak, "Birkaç hafta önce İtalya kıyılarında bir gemi durduruldu. Bu gemi içinde bildiğimiz kadarıyla 400'den fazla göçmen denizin ortasında günlerce kaderine terk edildi. Burada onların ihtiyaçlarının karşılanmasına izin verilmedi. Buna çok ciddi tepkiler verildi. Bunun, İtalya'nın denizde blokaj ve sığınmacılara yönelik OHAL uygulamalarındaki kararlılığın yansıması olduğunu söyleyebiliriz." dedi.