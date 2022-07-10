İtalya'nın Lampedusa Adası'ndaki düzensiz göçmenlerin durumu alarm veriyor

İtalya'nın Lampedusa Adası'nda düzensiz göçmenlerin ağırlandığı koşullar tepki çekti.

İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası, Afrika'dan Avrupa'ya geçişte düzensiz göçmenlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor.

Hem kendi imkanlarıyla hem de STK'ler ya da İtalyan güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarılarak Lampedusa'ya getirilenlerin sayısı, kamptaki göçmen karşılama merkezinin kapasitesini zorluyor.

Düzensiz göçmen karşılama merkezinin kapasitesinin yaklaşık 400 kişi olduğu belirtilirken adaya son günlerde ulaşanlarla şu anki sayının 2 bin 100'ü bulduğu kaydedildi.

Düzensiz göçmenlerin adadaki görüntülerini Twitter hesabından paylaşan Lampedusa'nın eski belediye başkanı Giusi Nicolini duruma tepki gösterdi.

Nicolini, "Lampedusa'daki karşılama merkezinde 2 bin 100 kişi toplandı. Kadınlar da var ve dördü hamile. Çocuklar, hastalar, bakıma muhtaçlar hepsi, yerde çöplerin arasında yiyip uyuyorlar. Bu fotoğraflar Libya'dan olabilirdi ama hayır, burası İtalya." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Akdeniz Koordinasyon Bürosu Sözcüsü Flavio Di Giacomo da adada göçmen karşılama merkezinin aşırı kalabalığı nedeniyle durumun son derece güç olduğunu kaydetti.

Adadaki durum, ülkenin önde gelen gazetelerinden La Repubblica'da da "Lampedusa'da utanç. Çöplerin arasına yığılmış 2 bin göçmen" başlığıyla yer aldı.