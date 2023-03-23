İtalya Parlamentosu, kayıp Vatikanlı kızlara dair soruşturma komisyonu kuracak

İtalya'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi, 1983 yılında esrarengiz şekilde Roma'da ortadan kaybolan Vatikan vatandaşı Emanuela Orlandi ve Mirella Gregori'nin akıbetlerine ilişkin soruşturma komisyonu kurulması teklifini oy birliğiyle onayladı.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Orlandi ve Gregori'nin 40 yıl önce kaybolmasıyla alakalı Meclis ve Senato nezdinde ortak soruşturma komisyonu kurulması önerisini oyladı.

Teklif, oylamaya katılan 245 milletvekilinin oy birliğiyle genel kurulda kabul edildi ve öneri, Senato'ya gönderildi.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'ndaki oylamayı Emanuela Orlandi ile Mirella Gregori'nin aileleri de takip etti.

Soruşturma komisyonu kurulması teklifini veren muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S) Grup Başkanvekili Frencesco Silvestri, "Bugün tarihi bir gün. Benim teklifim üzerine Meclis, Emanuela Orlandi ve Mirella Gregori'nin kaybolmalarıyla ilgili soruşturma komisyonu kurulmasına yeşil ışık yaktı. Senato da bunu onaylarsa bu aileler için, halk için ve ülkemizin onuru için harika bir haber olacak" dedi.

Emanuela Orlandi’nin akıbetine dair yıllardır mücadelesini tek başına sürdüren ağabeyi Pietro Orlandi de "Bir soruşturma komisyonu kurulması için daha önce de teklifler verilmiş ama hep ilk aşamada kalmıştı ama ilk kez bu noktaya gelindi. Hakikate ulaşacağımızdan çok eminim" ifadelerini kullandı.

Orlandi, Senato'nun da bu teklifi onaylaması halinde nisan ayına kadar bu komisyonun kurulmasını umduklarını söyledi.

- Emanuela Orlandi'nin kaybolması

Babası Vatikan'da memur olan Emanuela Orlandi, 22 Haziran 1983'te 15 yaşındayken esrarengiz şekilde ortadan kaybolmuştu. O tarihten bu yana kendisinden bir daha haber alınamayan Orlandi'nin, Papa 2. Jean Paul suikastının zanlısı Mehmet Ali Ağca'nın İtalya'da hapiste olduğu dönemde serbest bırakılması için kaçırıldığı ileri sürülmüştü.

Emanuela Orlandi'nin yaşadığına ya da ona ait olduğu iddia edilen kemiklerinin bulunduğuna dair zaman zaman iddialar ortaya atılıp 2019'da bazı noktalarda kazılar yapılsa da aradan geçen yaklaşık 40 yılda Orlandi'ye ilişkin somut bulguya rastlanamamıştı.

Dijital platform Netflix'te 2022'nin son aylarında yayımlanan "Vatikanlı Kayıp Kız" belgeseli, Emanuela Orlandi hadisesini yeniden kamuoyunun gündemine getirmişti. Söz konusu dizi belgeselde, tanıklarla yapılan röportajlarda, Orlandi'nin kaybolmasının arkasında Vatikan içindeki cinsel istismar olayları ve Vatikan-mafya ilişkisinin olabileceği iddiası ısrarla vurgulanmıştı.

Vatikan, 10 Ocak'ta Orlandi'nin kaybolmasına ilişkin yeni bir soruşturma açacağını duyurmuştu.

Mirella Gregori de Orlandi'den daha önce, 7 Mayıs 1983'te ortadan kaybolmuştu.