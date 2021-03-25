İtalya’da bir depoda,29 milyon doz AstraZeneca aşısı ele geçirildi

Geçtiğimiz günlerde İtalya’da bir depoda, Avrupa Birliği (AB) tarafından 29 milyon doz AstraZeneca Covid-19 aşısı ele geçirildiği açıklandı. AB’ye söz verdiği aşı tedariği sağlamayan AstraZeneca’nın 29 milyon aşısının depolarda saklandığının bulunması üzerine Avrupa Komisyonu, aşı ihracatında daha keskin kararlar alacağını ve AB liderlerinin konuyu konuşmak üzere iki gün boyunda toplanacağını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan AstraZeneca tarafı ise, aşıların stoklanmadığını, COVAX ve Avrupa’ya dağıtılmak üzere kalite kontrol işleminde olduğunu söyledi. AB’nin aşı ihracatı hakkında çıkaracağı yasa ile ilgili ise İngiltere Başbakanı Johnson, aşı ihracatını uygulayacak ülkeleri yatırımlarının zarar göreceği konusunda uyardı.