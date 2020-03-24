İtalya’da ölenlerin sayısı yeniden artmaya başladı

İtalya’da son 24 saatte koronavirüs ve neden olduğu COVID-19 hastalığı sonucu 743 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam ölü sayısı 6 bin 820’ye yükseldi.

Bugüne kadar son iki günün verileri, ölü sayısının artış hızında azalmaya işaret ediyordu.

Ülkede ölü sayıları Cumartesi günü 793, Pazar günü 651, dün ise 601 olarak açıklanmıştı.

Bugünkü veriler ise ölü sayısındaki artışın yeniden yükselerek Cumartesi günkü rekora yaklaştığını gösteriyor.

İtalya’da bugüne kadar 296 bin 964 koronavirüs testi yapıldı. Ülkede toplam vaka sayısı 69 bin 176. Bu kişilerin 8 bin 326’sı iyileşti. İtalya’da ölümlerin yüzde 61’i kuzeydeki Lombardia bölgesinden.

Ülke genelinde karantina tedbirlerinin başlamasının üzerinden 2 hafta geçtiği için, bu haftadan itibaren vaka ve ölü sayılarındaki artışta azalma görülmesi umuluyor.

3 BİN EUROYA KADAR PARA CEZASI

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 400 ila 3000 euro arası para cezası verilebileceğini açıkladı. Daha önce bu mu meblağ 206 euroydu.

Giuseppe Conte bugüne kadar karantina kurallarını uygulamak için 11-23 Mart arası 2,2 milyon kişiye yapılan kontrollerde 102 binden fazla kişi hakkında kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldığını söyledi.

Conte ayrıca muhalefetin tepkisi sonrası, artık 15 günde bir Parlamento’yu koronavirüs salgınıyla mücadele alınan önlemlerle ilgili olarak bilgilendireceğini duyurdu.