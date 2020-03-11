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İtalya’nın tamamı karantina altında

İtalya’nın tamamı karantina altında
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İtalya’da şu ana kadar 9 bin 172 kişide corona virüs tespit edilirken, ölü sayısı ise 463’e yükseldi. İtalya Başbakanı Guiseppe Conte ülke çapında acil durum ilan etti.

Başbakan Conte, “Önemli sayıda kişiye bulaştığı için alışkanlıklarımızı değiştirmek durumundayız. Artık tek bir kırmızı bölge yok, tek bir İtalya, korumalı bir İtalya var. Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz” dedi.

İtalya’da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 97 kişi daha artarak 463’e yükseldi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, corona virüse karşı aldıkları önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını ve ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırdıklarını belirterek, “Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz” dedi.

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