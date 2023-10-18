James Cleverly, Orta Doğu'ya gidiyor

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, İngiliz diplomasisinin İsrail-Filistin çatışmalarına son vermek için yoğun çalışma içinde olduğunu belirterek, bugün bölgeye bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Cleverly, İngiltere Parlamentosunda düzenlenen oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıyı "şok edici bir trajedi" olarak nitelendiren Cleverly, İngiltere'nin saldırıya ilişkin bilgileri ortaya çıkarmak için müttefikleriyle işbirliği içinde çalıştığını aktardı.

Yaşananların tam manasıyla anlaşılması için zamana ihtiyaç olduğunu kaydeden Cleverly, "Tüm Meclis, vaktinden önce bir yerleri işaret etmenin yalnızca bölgesel istikrarsızlığı körükleyeceğini ve Birleşik Krallık'taki toplumsal uyumu bozacağını anlayacaktır." dedi.

Cleverly, delilleri analiz edip bir sonuca ulaştıklarında bunu kamuoyuyla paylaşacaklarını vurguladı.

Bakan Cleverly, İngiltere'nin bu dönemde sorunun çözümü için diplomasiyi kullandığını belirterek, "İngiliz diplomasisi durmaksızın bölgedeki vatandaşlarımıza destek sağlamak, insani yardım götürmek ve gerilimin daha geniş bir alana yayılmamasını, ülkemizin sokaklarında kendisini göstermesini önlemek için çalışmaktadır." diye konuştu.

Cleverly, gerilimin azaltılması için yaptığı temaslara da değinerek, "İsrail'i ziyaret ettim, G7 müttefikleri ve bölgesel partnerlerimizle temaslarda bulundum. Bugün de bölgeyi tekrar ziyaret edeceğim. Çünkü bunun yoğun bir çaba gerektirdiği bilincindeyiz. Bu karmaşık sürecin nasıl gelişeceğini hiçbirimiz bilmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.