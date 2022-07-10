Japonya, Abe suikastinin gölgesinde Danışman Meclisi seçimleri için sandık başına gitti

Japonya, eski Başbakan Abe Şinzo suikastinin gölgesinde, Danışman Meclisi (Sangiin) olağan milletvekili seçimleri için bugün sandık başına gitti.

Kyodo News’ün haberine göre, her 3 yılda bir düzenlenen seçim için sandığa giden Japon seçmen, "Üst Meclis" olarak görülen Sangiin'deki 248 koltuğun yarısının geleceğini belirleyecek.

6 yıllık dönemde görev yapmak için yarışacak milletvekili adaylarının resmi kampanya süreci 9 Temmuz gecesi sona erdi.

545 adayın yarıştığı seçimlerde, adayların yüzde 30'dan fazlasını kadınlar oluşturuyor ve bu, şimdiye kadarki en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.

Başbakan Kişida Fumio liderliğindeki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile ortağı Komeito, halihazırda Sangiin'de 137 koltuğu sahip.

Mecliste Anayasal Demokrat Partinin (CDP) liderlik ettiği muhalefet cephesinin de 95 sandalyesi bulunuyor.