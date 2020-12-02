Japonya'da bir günde 41 ölüm

Japonya'da koronavirüs kaynaklı bir günde 41 kişi hayatını kaybetti. Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanı Tamura, "En kötü duruma hazırlıklı olmalıyız" açıklamasını yaptı.

Bakan Norihisa Tamura, son bir haftada yeni vaka sayısının 14 bini geçtiğine ve ağır hasta sayısının sürekli yükseldiğini söyledi.

Yeni vaka sayısına bağlı olarak ağır hasta sayısının da daha artıracağından endişe ettiğini kaydeden Norihisa, "Kış mevsiminde vakalar nasıl yükselir göreceğiz" dedi.

Salı günü ülke genelinde 41 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Norihisa, "En kötü duruma hazırlıklı olmalıyız. Ağır hasta sayımızın 500'e yaklaşmış olması gerçeği oldukça tehlikeli. Bu bir kriz algısı anlamına gelir" dedi.

Yerel idarelerin, "en kötü senaryoya" hazırlanmasının ve bu doğrultuda sağlık tesislerinin kapasitelerini güçlendirmesinin önemini vurgulayan Norihisa, sağlık sisteminin çökmemesi için aciliyet durumunun göz önüne alınması, yerel idareler ile merkezi hükümetin iş birliğini artırılması gerektiğini belirtti.