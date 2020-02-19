Japonya’da hastaneden 6 bin cerrahi maske çalındı

Koronavirüs endişesi nedeniyle maskelerin kara borsaya düştüğü Japonya’da bir hastaneden 6 bin cerrahi maske çalındı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Japonya'da hızla yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan cerrahi maskeler Japonya’da bir hırsızlık olayıyla gündeme geldi.

Asya ülkelerindeki maske krizi fırsata çevrildi

Kobe'deki bir hastaneden 6 bin cerrahi maske çalındığı ortaya çıktı. 40 bin yen (yaklaşık 2 bin 200 TL) değerindeki maskelerin hastanedeki bir odada tutulduğu öğrenilirken, olay ise bir hastane çalışanının bazı kutuların odada olmadığını fark etmesiyle anlaşıldı.

Olayın polise bildirilmesinin ardından konuyla ilgili hırsızlık soruşturması başlatıldığı ifade edildi.

Talep patlaması yaşanmıştı

Koronavirüsün ülkede yayılmaya başlamasının ardından talep patlaması yaşanan cerrahi maskeler çoğu market ve internet alışveriş platformunda tükenmiş, maske bulabilen tüketiciler ise normalden yüksek fiyatlarla karşılaşmıştı.

Bu gelişme üzerine harekete geçen Japonya hükümeti, üretimi arttırmak adına maske tedarikçilerine destek sağlanacağını açıklamıştı.