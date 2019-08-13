Johnson ve Bolton Londra’da biraraya geldi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile İran ve Hong Kong’un da aralarında bulunduğu bir dizi konuyu görüştü. Başbakanlık ofisi “10 Numara”dan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Johnson’ın, bugün İngiliz yetkililer ile Bolton arasında Londra’da yapılan bir toplantıya katıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, toplantıda İran ile Hürmüz Körfezinde yaşanan gerilim, Hong Kong’daki gelişmeler ile İngiltere’nin 5G altyapısı konuları ele alındı. Toplantıda İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının (Brexit) ardından iki ülkenin ticari ilişkilerinin alacağı şekil ile İngiltere’nin ABD ile kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması yapma kararlılığı da gündeme geldi.

Öte yandan Johnson’ın ABD Başkanı Donald Trump ile de bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. İngiltere’ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz’da Suriye’ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu. İranlı yetkililer ise Grace 1 adlı tankerin bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos’a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz’da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu. İngiltere, Hürmüz Körfezi’ne ilave bir savaş gemisi göndermiş, bölgede gemilerin geçiş güvenliğini sağlamak üzere ABD ile ortak hareket etme kararı almıştı. İngiltere’nin 5G altyapısında Çin’in Huawei şirketinin rol almasına yönelik planların basına yansıması İngiltere ile ABD arasında gerilime yol açmıştı. Dönemin Başbakanı TheresaMay, bu konuda basına bilgi sızdırdığı gerekçesiyle Savunma Bakanı GavinWilliamson’ın istifasını istemişti. Williamson, Johnson’ın Başbakan olmasıyla yeniden kabineye alınarak Eğitim Bakanlığına getirilmişti