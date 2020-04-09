Johnson yoğun bakımdan çıkarıldı...Halk evlerinin önünde sevinç gösterisi yaptı

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yoğun bakımdan çıktığı açıklandı. Johnson Pazar günü hastaneye kaldırılmış, Pazartesi ise yoğun bakıma kaldırılmıştı. Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, Johnson’ın iyileşme sürecinde hastanede tedavi görmeye devam edeceği ve moralinin iyi olduğu yer aldı.

Boris Johnson Londra’daki St. Thomas hastanesinde tedavi görüyor. Bu sevindirici haberi alan Londra halkı kapılarının pencerelerinin önüne çıkarak alkış tuttular. Kimisi eline tencere tava alarak ses çıkarttı kimisi yüksek sesle çığlıklar attı,yoldan geçen araçlar ve otobüsler de bu sevince ortak oldu.

YOĞUN BAKIMDA 3 GÜN KALDI

"Ateş ve öksürük" belirtileri gösteren Johnson'ın, 27 Mart'ta yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.O tarihten itibaren kendisini izole eden 55 yaşındaki Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı. Durumu düzelmeyen, ateş ve öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, durumunun kötüleşmesi üzerine de ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı. 3 gün yoğun bakımda kalan Johnson’a oksijen tedavisi uygulandığı ancak solunum cihazına bağlanmadığı bildirilmişti

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2020, 22:42