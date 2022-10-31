“Just Stop Oil”in hedefi bu kez de İngiltere Merkez Bankası oldu

Dünyaca ünlü sanat eserlerine saldırmalarıyla gündeme gelen çevre aktivisti grup “Just Stop Oil” bu kez Londra'da News International, İngiltere Merkez Bankası ve İçişleri Bakanlığı'nı turuncuya boyadı. Eylemciler Rolex mağazasının camlarını da yangın tüpüyle turuncuya boyamıştı.

BBC’nin haberine göre, Grup, hükümetin tüm yeni petrol ve gaz ruhsatlarını ve izinlerini durdurmasını talep ediyor.

Dünyaca ünlü ressamların sanat eserlerine saldırmalarıyla gündeme gelen çevre aktivisti grup 'Just Stop Oil' Londra'daki eylemlerine devam ediyor.

Dün Spitalfields Market önündeki yolları kapatan grup bugün de News International, İngiltere Merkez Bankası ve İçişleri Bakanlığı'nı turuncuya boyadı.

Hükümetin yeni petrol ve gaz projelerini durdurmasını talep eden grup üyeleri burada açıklama yaparak, "Sevdiğimiz her şey yok olurken, savunmasız insanlar aç kalırken, fosil yakıt şirketleri ve zenginler sefaletimizden yararlanırken, beklemeye ve izlemeye hazır değiliz." dedi.