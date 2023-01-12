Kabil'de Dışişleri Bakanlığı ve büyükelçilik binalarının yakınında intihar saldırısı: En az 20 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil’de Dışişleri Bakanlığı önünde düzenlenen bombalı intihar saldırısında en az 20 ölünün olduğu bildirildi. Bir Taliban yetkilisi ölü sayısının 20'ye çıktığını söyledi.

Saldırıyı, Afganistan'da bugüne kadar ortaya çıkan en kanlı ve radikal cihatçı grup olarak IŞİD-Horasan üstlendi.

Patlamanın meydana geldiği bölgede Türkiye ve Çin dahil birçok ülkenin büyükelçilikleri bulunuyor.

Taliban, saldırının yerel saatle 16:00 civarında yapıldığını duyurdu.

Saldırganın binaya girmeye çalıştığı ama başaramadığı kaydedildi.

Patlama sırasında bakanlık binasının önünde olan sürücü Cemşit Karimi, "Adamın kendini havaya uçurduğunu gördüm" dedi.

AFP'ye konuşan Karimi, elinde bir çanta ve omzuna bir tüfek asılmış bir adamın yanından geçtiğini gördüğünü anlattı:

“Arabamın yanından geçti ve birkaç saniye sonra yüksek bir patlama oldu."

Patlamada bakanlık binasında ciddi bir hasar meydana gelmedi.

Ancak bir İtalyan insani yardım kuruluşu, yaralı sayısının 40’ın üzerinde olduğunu kaydediyor.

Kabil polisi saldırıyı korkakça olarak nitelendirerek, faillerden hesap sorulacağını duyurdu.

IŞİD-Horasan grubuna ait Telegram hesabından, saldırıda en az 20 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

Grup saldırıda ölenler arasında diplomatik misyon çalışanları olduğunu da iddia etti. Ancak bu iddia bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

AFP’ye konuşan bir hükümet yetkilisi, yabancı misyon çalışanlarının o sırada binada olmadığını aktardı.

IŞİD-Horasan grubu, 2013'te El Kaide'nin Irak kolunun ayrılarak oluşturduğu Irak Şam İslam Devleti'nin Pakistan-Afganistan bölgesindeki koluna verilen isim. Grup ilk olarak Ocak 2015'te ortaya çıkmıştı.

Savaşçı topladıkları dönemde, Taliban'ı "yeterince sert bulmayan" militanların buradan ayrılarak IŞİD'e katıldıkları biliniyor.