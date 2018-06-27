KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA BAĞIMLI





Uyuşturucu kullanımının en erken 12-14 yaşlarında başladığına dikkat çekilen raporda, 18-25 yaş aralığının madde bağımlılığında doruk nokta olduğuna işaret edildi.



Gençlerin genel olarak kenevir kullanımını tercih ettiği belirtilirken özellikle iki gurubun kenevir kullanımında öne çıktığını, gelir seviyesi yüksek geçlerin geçe hayatı ve eğlence ortamlarında bu maddeye yöneldiği, bununla beraber sokak çocuklarının karşı karşıya kaldıkları güçlüklerin üstesinden gelmek için bu maddeye başvurdukları ifade edildi.



Toplam uyuşturucu kullananların yüzde 33'ünün kadınlar olduğu aktarılan raporda, kadınların erkeklere göre daha az uyuşturucu kullanmasına rağmen, bir kez uyuşturucuya başladıktan sonra erkeklerden daha bağımlı hale geldiklerine dikkat çekildi.