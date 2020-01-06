Kahin Baba Vanga'dan tüyler ürperten kehanet! 2020 Trump'ın sonu olacak

1911 yılında Makedonya'da doğan ve 16 yaşındayken üzerine düşen bir yıldırımla görme yetisini kaybeden Baba Vanga, dünyanın en ünlü kahinlerinden biri.

Baba Vanga'nın kehanetlerinde 11 Eylül saldırıları, IŞİD'in kurulması, Brexit süreci gibi pek çok olayı önceden ön gördüğü biliniyor.

Baba Vanga'nın 2020 yılına dair dehşete düşüren öngörüleri!

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e bir suikast girişimi düzenlenecek. Üstelik bu güvenlik ekibi içerisindeki bir hain tarafından gerçekleştirilecek. Başarılı olup olmayacağı konusunda bir görüş yok ancak Putin'in dikkat etmesi gerekecek.

Büyük kahinin ABD Başkanı Trump ile ilgili kehaneti ise; Trump gizemli bir hastalıktan etkilenecek ve işitme kaybı yaşayacak. Ayrıca Amerika başkanının beyninde bazı temel fonksiyonlarda sıkıntılar meydana gelecek.

Avrupa'nın bütünlüğünün sona erdiği yıl 2020 olacak. Ayrıca Avrupa ekonomisi tamamen çökecek.

Trenler güneş ışığı ile çalışmaya başlayacak. Petrol popülerliğini kaybedecek ve dünya biraz da olsa huzura erecek.

Baba Vanga'nın kehanetlerinde yer alan dörtlüğünde ise şunlar yer alıyor;

'Büyük ve güçlü bir ejderha insanlığın tepesine çökecek. 3 dev birleşip dünyayı yönetecek. Bu sırada ellerine kırmızı paralar olan insanlar olacak. Ayrıca bol sıfırlı sayılar insanlığa hükmedecek.'

Yorumcular bu satırları 'Çin'in yeni dünya devi olacağına yorumluyor. Nedeni ise Çin'in sembolünün ejderha olması. 3 dev ise Rusya, Hindistan, Çin. Kırmızı paralar ise çok uzak adreste değil. Çin'in 100 Yuan banknotunun, Rusya'nın da 5000 rublesinin kırmızı banknotlar hatırlatmakta fayda var.

Peki şu günlerde ensemizde sıcaklığını hissettiğimiz 3.Dünya Savaşı ile ilgili Baba Vanga'nın kehanetleri ne yönde ?

Pentagon, Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı'nda Haşd-i Şabi komutanlarını hedef alan saldırıda İran Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani ve Haşd-i Şabi komutanı Ebu Mehdi el Mühendis'in öldürüldüğünü duyurdu.

Ocak ayının ilk günlerinde gelen İran ve Amerika'nın karşı karşıya geldiği bu haber özellikle sosyal medyada 3.Dünya Savaşı söylemlerine neden oldu.ÖÇ

Baba Vanga Suriye'de gerçekleşecek bazı olayların süper güçler arasındaki nükleer bir savaşı tetikleyeceğini ve sonuçların Amerika Birleşik Devletleri başkanın yok oluşuna sebep olacağını öngördü.

Buna ek olarak Baba Vanga, Kuzey Kore'nin tehditkar bir gölge biçiminde yükseleceğini ve çorak topraklardaki (çölleri kast ediyor) hayatların tükenebileceğini de öngörmüştü.

Baba Vanga'nın diğer bir kehaneti ise 2040'lı yıllara kadar Orta Doğulu bazı ülkelerin, Avrupa'ya karşı doğrudan nükleer saldırı düzenleyebileceği yönünde. Kısacası büyük kahin Baba Vanga, olası bir Üçüncü Dünya Savaşı'nı hatta daha da kötüsünü gördüğünü iddia etti.