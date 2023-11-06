Kamerun'da 3 milyon bebek ve çocuğa, çocuk felci aşısı yapılacak

Kamerun'da çocuk felcine (polio) karşı başlatılan kampanyada 3 milyon bebek ve çocuk aşılanacak.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kurulan Genişletilmiş Aşılama Programı'ndan (EPI) yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, Kamerun'un 10 bölgesinden 6'sında çocuk felcine karşı aşılama kampanyası başlatıldı.
Afrika'da Burundi, Nijerya, Gambiya, Uganda, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Etiyopya, Mali, Nijer, Çad ve Sudan’da da çocuk felci tespit edilmişti.
Besin, su ve temas yoluyla bulaşan çocuk felci virüsüne karşı önlem alınmadığı takdirde solunum yolu problemlerine, çocukların ömür boyu felç kalmasına ve ölüme sebep olabiliyor.