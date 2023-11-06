Kamerun'da 3 milyon bebek ve çocuğa, çocuk felci aşısı yapılacak

Kamerun'da 3 milyon bebek ve çocuğa, çocuk felci aşısı yapılacak
banner94
banner80
banner90

Kamerun'da çocuk felcine (polio) karşı başlatılan kampanyada 3 milyon bebek ve çocuk aşılanacak.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kurulan Genişletilmiş Aşılama Programı'ndan (EPI) yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, Kamerun'un 10 bölgesinden 6'sında çocuk felcine karşı aşılama kampanyası başlatıldı.

banner91
Kampanya kapsamında, halka açık yerlerde ve mahalle mahalle gezilerek 0-5 yaş aralığındaki yaklaşık 3 milyon bebek ve çocuğa aşı yapılacak.

Afrika'da Burundi, Nijerya, Gambiya, Uganda, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Etiyopya, Mali, Nijer, Çad ve Sudan’da da çocuk felci tespit edilmişti.

Besin, su ve temas yoluyla bulaşan çocuk felci virüsüne karşı önlem alınmadığı takdirde solunum yolu problemlerine, çocukların ömür boyu felç kalmasına ve ölüme sebep olabiliyor.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
banner83
SIRADAKİ HABER
İran Cumhurbaşkanı Reisi, İsrail'i Gazze'ye...
İran Cumhurbaşkanı Reisi, İsrail'i Gazze'ye...
  1. Dünya
﻿