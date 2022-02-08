Kanada’da aşı karşıtı kamyon sürücülerinin kornaları mahkeme kararıyla susturuldu

Kanadalı kamyon sürücülerinin zorunlu aşı ve Kovid-19 uygulamalarına karşı başlattıkları eylem, mahkemeye taşındı.

Kamyon sürücülerinin 29 Ocak’tan bu yana başkent Ottawa’da devam ettikleri eylemdeki en önemli protesto enstrümanı olan kamyon kornaları, Ontario Yüksek Mahkemesi kararıyla susturuldu.

Ottawa şehir merkezindeki ana yolları tıkayıp hayatı felç eden “Özgürlük Konvoyu”nun organizatörleri aleyhine, şehir merkezinde sürekli çaldıkları araç kornalarının gürültüsü nedeniyle 9,8 milyon Kanada doları (104,2 milyon Türk lirası) tutarında tazminat davası açılmıştı.

Ottawa’da avukatlık yapan Paul Champ’in, bir şehir sakinini temsilen Ontario Yüksek Adalet Mahkemesine açtığı davanın ilk duruşmasında, Yargıç Hugh McLean tarafları dinledi.

Ottawa şehir merkezinde yaşayanları 12 gündür rahatsız eden kornaları susturmak amacıyla ihtiyati tedbir kararı veren Yargıç Hugh McLean, gerekçesini "Korna çalmak, bildiğim herhangi bir büyük düşüncenin ifadesi değil" şeklinde açıkladı.