Kanada’da eski bir yatılı okulun bahçesinde 215 çocuğun cesedine ulaşıldı

Kanada’da İngiliz Kolumbiyası (British Columbia) eyaletindeki Kamloops kasabasında, daha önce kapatılan bir yatılı okulun bahçesinde 215 çocuğun cesetlerinden geriye kalan kalıntılar bulundu.

1978 yılında kapatılan Kamloops Kızılderili Yatılı Okulu’nun bahçesinde bulunan kalıntıların bir kısmı üç yaşından küçük çocuklara ait. Bu çocukların ölüm nedenleri ve zamanı henüz bilinmiyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, çocukların ceset kalıntılarının bulunmasını “yürek parçalayıcı” olarak niteledi.

Kamloops kasabası yakınlarındaki eski okulun etrafında toprağın ileri teknoloji içeren radarla taranması sonucu yapılan kazıda, çocukların ceset kalıntılarına ulaşıldı. Kamloops Kızılderili Yatılı Okulu 1890’da Roma Katolik Kilisesinin girişimiyle kurulmuş ve 1978’de kapatılmıştı.

YERLİ HALK KAYIP ÇOCUKLARIN AKIBETİNİ BİLİYORDU



Bölgedeki K’emlups te Secwepemc halkları temsilcisi şefi Rosanne Casimir, “biz kendi toplumumuz arasında bu kayıp çocukların cesetlerinin varlığını kanıtlayabileceğimizi biliyorduk. Şu anda hala yanıtlanması gereken birçok soru var.” dedi.2015 yılında altı yılık bir araştırmanın sonucunda yayımlanan bir raporda, yerli çocukları evlerinden çıkararak ana dillerini konuşmalarını veya kültürel pratikler yapmalarını yasaklayan ve zorla asimile etmek için oluşturulan bu yatılı okul ağı “kültürel soykırım" olarak tanımlanmıştı.Raporda, zorla çalıştırma gibi uygulamaların da görüldüğü okullarda fiziksel, duygusal ve cinsel istismar suçlamaları da gündeme getirilmişti.Bu okullarda 150 bini aşkın çocuğun eğitim gördüğü tahmin ediliyor. Rapora göre, Katolik Kiliseler tarafından 1840 ila 1990’yı yıllara kadar eğitim veren okullarda 4 bin 100 öğrenci hayatını kaybetti.Kanada hükümeti, 2008 yılında bu eğitim kurumlarıyla ilgili resmen kamuoyundan özür dilemişti.