Kaplumbağa köyü! Ziyaretçi akınına uğruyor

Senegal'de yerel dilde "Keur Mbonatt Yi (kaplumbağa köyü)" olarak adlandırılan koruma alanı, nesli tükenmekte olan yaklaşık 250 kaplumbağayı barındırıyor.

Başkenti Dakar'ın 45 kilometre kuzeybatısında bulunan ve ülkenin önemli turistik yerlerinden Pembe Göl yakınında yer alan ve yaklaşık 15 hektarlık koruma alanına sahip Keur Mbonatt Yi'yi yılda 10 binden fazla kişi ziyaret ediyor.

Avrupa Birliği'nin finansmanıyla 1993'te kurulan ancak 1996'ya kadar ziyarete kapalı tutulan köy, doğal habitatlarında nesli tükenmekte olan dev kaplumbağaların nüfusunun korunması ve çoğaltılması için önemli bir işlev görüyor.

Nesli tükenmekte olan 70'i dişi 250'den fazla kaplumbağa, burada 5 görevli ve bir biyolog tarafından bakılıyor.