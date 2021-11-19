Karadağ'da Kovid-19'dan ölenler Bakanlık önüne bırakılan 2 bin 231 ayakkabıyla anıldı

Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Sağlık Bakanlığı binası önüne bırakılan 2 bin 231 ayakkabı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenler anıldı.

Vatandaşlar Grubu isimli girişimin gerçekleştirdiği anma programı kapsamında Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısında bulunuldu.

Yapılan açıklamada, Karadağ'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden 2 bin 231 kişinin unutulmaması gerektiği ifade edilerek can kaybının artmaması için hükûmete Kovid-19 tedbirlerinin uygulanması konusunda daha hassas davranması çağrısında bulunuldu.

Karadağ'da toplam vaka sayısı 153 bin 743 olarak kaydedildi.