Karadağ, Sırbistan ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açıyor

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, bugün gerçekleştirdiği Sırbistan ziyaretiyle ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açtıklarını kaydetti.

Milatovic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic, Brüksel'e yaptığı ziyaretin ardından Belgrad'a geldiğini ifade ederek, "Sayın Vucic'in mayıs ayındaki yemin törenime gelmesi ve benim de kısa sürede buraya gelmem ilişkilerin yeniden canlanması için önemli." dedi.

Sırbistan'ın Karadağ için önemli bir ticari partner olduğunu belirten Milatovic, iki ülke için de Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinin ortak hedef olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Milatovic, karşılıklı güven duygusu geliştirmenin önemine değinerek, "İlişkileri bozmak yerine daha da geliştirmeliyiz. Bu ziyaretimle ilişkilerimizde yeni bir sayfa açılacak." değerlendirmesini yaptı.

- "İşbirliğini güçlendirme kararı aldık"

Vucic de Karadağlı mevkidaşı ile altyapı konusunda otoyol ve demiryollarının inşası ile enerji işbirliği gibi birçok önemli maddeyi ele aldıklarını dile getirerek, "İkili işbirliğini güçlendirme kararı aldık. Karşılıklı iyi ilişkilerimizi halklarımız da hissetmeli." dedi.

Karadağ'ın önemli bir partner ülke olduğunu aktaran Vucic, "Karadağ ile sadece sayılarla ifade edilen ekonomi alanında değil, geleneksel bağlarımız da var. Karadağ'da çok sayıda Sırp, Sırbistan'da da çok sayıda Karadağlı yaşıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Vucic, Karadağ'da "bazı kesimin" Sırbistan'a karşı korku uyandırmaya çalıştığını iddia ederek, "Sırbistan, sadece Karadağ'ın istediği konularda dahil olacaktır. Medeni bir şekilde ortak gelecek inşa etmek için konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Milatovic'in, Belgrad ziyareti kapsamında, ülkede mayıs ayında yaşanan ve 9 çocuk ile bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının yaşandığı Vladislav Ribnikar İlkokulu'nu da ziyaret etmesi bekleniyor.

Bu arada, yerel medyada, Karadağ'da 2 Nisan'da yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu kazanan ve mayıs ayından bu yana ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak görev yapan Milatovic için Sırp yanlısı olduğu ifade edilmişti.