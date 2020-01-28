banner22

Katar Başbakanı istifa etti

Katar Başbakanı istifa etti
banner32

Katar’da Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Başbakan Abdullah bin Nasır’ın istifasını kabul ederek, yerine Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani’yi atadı.

Katar Başbakanı Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani, istifa etti.

Katar resmi haber ajansı QNA’nın sosyal medya hesabı Twitter’dan yapılan açıklamaya göre, Al Sani, başbakanlık görevini bıraktı.

Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, istifayı kabul ederek, Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani’yi yeni başbakan olarak atadı.

Açıklamada istifa sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner38
SIRADAKİ HABER
Brezilya’da sel ve heyelanlarda ölü sayısı 54’e...
Brezilya’da sel ve heyelanlarda ölü sayısı 54’e...
  1. Dünya

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

﻿